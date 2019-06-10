كيفية مشاهدة كأس الأمم الإفريقية على قناة تايم سبورت الأرضية

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتقام كأس الأمم الإفريقية في 6 ملاعب مصرية خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، إلا أن الجماهير المصرية تجد أزمة في مشاهدة المباريات نظرًا لتشفيرها عبر القمر الصناعي نايلسات وانتاج قناة تايم سبورت على التلفزيون الأرضي والتي تحتاج لبعض التفاصيل من أجل مشاهدتها.

ويستعرض «الشروق» كيفية استقبال قناة تايم سبورت على البث الأرضي من أجل متابعة جميع مباريات كأس الأمم الإفريقية.

- التأكد في البداية من إمكانية شاشة التلفزيون من استقبال دعم البث الأرضي الرقمي.

(في حالة وجود استقبال البث الرقمي الأرضي)

- الذهاب إلى الإعدادات ثم الذهاب إلى القنوات.

- توليف إعداد القناة.

- توليف تلقائي.

- بحث رقمي فقط، وانتظر التحميل.

- بعد انتهاء التحميل يجب الضغط على زر تم ومن ثم اختيار قناة تايم سبورت

(في حالة عدم وجود استقبال البث الرقمي الأرضي)

-يتطلب الأمر شراء جهاز استقبال بث رقمي عبارة عن «إريال حديث»، حيث تبلغ قيمة سعر «الإريال الداخلي» 350 جنيهًا، أما «الإريال الخارجي» يصل سعره لنحو 600 جنيه".

ويحتاج المشاهد لإريال خارجي إذا كان التليفزيون في دور أرضي أو مكان الشبكة والتردد فيه ضعيف، أو إريال داخلي إذا تواجد التلفزيون في مكان مفتوح والشبكة به قوية.

(كيفية معرفة استقبال التلفزيون للبث الرقمي الأرضي)

تتواجد خاصية البحث الرقمي في التلفزيونات الصادرة منذ عام 2016، حيث تنخفض إمكانية وجود تلك الخاصية في الشاشات الصادرة قبل ذلك العام.

إذا توجد كلمة "ANALOG" على مدخل الإريال خلف الشاشة "آر إف"، فهذا يعني عدم استقبال الشاشة لاستقبال البث الرقمي، أما في حالة وجود كلمة "دي في بي تي 1 أو 2" فهذا يدعم البحث الرقمي.