شريف فؤاد: «أين كانت علاقات أبو ريدة بالكاف في نهائي رادس؟»

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علق شريف فؤاد المتحدث الرسمي باسم مجلس إدارة النادي الأهلي على التقارير الصحفية التي أكدت اقتراب الاتحاد الإفريقي من مد فترة القيد الإفريقي لحل أزمة مباريات الدوري.

وقال فؤاد في تصريحات تلفزيونية مساء أمس الأحد: "لا اتوقع ان يقوم الاتحاد الافريقي بتأجيل او مد فترة القيد".

متابعًا "أين كانت علاقات الاتحاد المصري ورئيسه هاني ابو ريدة بالكاف عندما تعرض الأهلي لظلم في نهائي دوري ابطال افريقيا الموسم الماضي أمام الترجي".

وأضاف "أين كانت علاقات هاني ابو ريدة عندما تم الاعتداء على هشام محمد في أجواء مفزعة وعندما تم ايقاف وليد أزارو وانتقاد كارتيرون وتحويله للتحقيق بعد المباراة بساعات قليلة".

مستكملًا تصريحاته "رئيس الأهلي تحدث مع أبو ريدة في تونس بعد وقوع الأحداث، أؤكد ان الاتحاد المصري لم يساند النادي الأهلي في أزمته في نهائي الموسم الماضي".