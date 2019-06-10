اندلاع مظاهرات عنيفة مناهضة للحكومة في هاييتي

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تحولت المظاهرات المناهضة للحكومة التي اندلعت في العاصمة الهايتية بورت أو برنس إلى أعمال عنف يوم الأحد، حيث أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين الذين ردوا بإلقاء الحجارة.

وذكر "راديو ميتروبول" المحلي أنه بعد إخراجهم من متنزه، شامب دي مارس، الرئيسي بالمدينة بدأ المتظاهرون في إقامة المتاريس باستخدام الحجارة والإطارات المحترقة.

وأفاد "راديو ميتروبول" أن بعض المتظاهرين حاول إحراق الحاجز الرئيسي أمام السفارة الفرنسية، بينما قالت وكالة أنباء "إتش بي إن" إن مكتب الإدارة العامة للجمارك تعرض للهجوم.

وقُتل شخص بالرصاص وأصيب عدد أخر بطلقات نارية خلال احداث العنف، وفقا لوكالة "إتش بي إن".

ويطالب المتظاهرون باستقالة الرئيس الهاييتي جوفينيل موييز، متهمينه باختلاس أموال من برنامج بتروكاريب النفطي والذي حصلت هايتي بموجبه على واردات نفطية فنزويلية رخيصة.

وتعتبر هايتي أفقر دولة في نصف الكرة الغربي، وتعتمد إلى حد كبير على المساعدات من الخارج وتعاني من معدلات عالية من الفساد والجريمة.