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شاهد.. شواطئ دهب الأجمل في الشرق الأوسط


نشر فى : الإثنين 10 يونيو 2019 - 5:16 ص | آخر تحديث : الإثنين 10 يونيو 2019 - 5:16 ص

عرضت قناة الغد الاخبارية تقريرًا مصورًا يتضمن أفضل الشواطئ فى منطقة الشرق الأوسط، واحتل شاطئ دهب بمحافظة جنوب سيناء المركز الأول فى قائمة أفضل الشواطئ فى الشرق الأوسط.

وأضاف التقرير إن شاطئ دهب يتميز بنقاء المياه التى تضم أشكالاً مختلفة من الشعاب المرجانية، بالإضافة إلى أن تجربة الغطس فى هذا الشاطئ مميز للغاية، وتعد محمية أبو جالوم من الأماكن المميزة التى يمكن الذهاب إليها خلال زيارة شواطئ دهب، وكذلك الاستمتاع بالحياة البدوية فى هذه المنطقة.

وأشار التقرير إلى أن من أشهر شواطئها الـ blue ، المعروف بين الغطاسين المحترفين، حيث أنه المكان المثالي للغطس ويزيد عمقه على 90 مترًا.

وأوضح أن شاطىء أولو دينيز فى تركيا شغل المركز الثانى بالقائمة، وجاءت فى المركز الثالث شواطئ البحر الميت بالأردن، وفى المركز الرابع شاطئ مدينة صور اللبنانية، ومن بعده شاطئ كايت فى دبي الإماراتية


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