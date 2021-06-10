بايدن: نتبرع بـ500 مليون جرعة لقاح فايزر دون شروط أو تنازلات

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن «الولايات المتحدة ستكون ترسانة للقاحات كورونا ومواجهة الجائحة، كما كانت ترسانة للديمقراطية بعد الحرب العالمية الثانية».



وأضاف بايدن، خلال مؤتمر صحفي، مساء الخميس، أن الولايات المتحدة تتخذ مجموعة من الخطوات لمواجهة جائحة كورونا، مشيرًا إلى تقديم بلاده - أكثر من أي دولة أخرى - اللقاحات والمساعدات للتحالف الدولي «كوفاكس».



وأشار إلى دعم بلاده لتصنيع اللقاحات مع الشركاء في اليابان والهند وأستراليا، معلنًا عن توفير 80 مليون جرعة لقاح مصنعة بأمريكا لدول مختلفة بالعالم بنهاية يونيو الجاري.



وأعلن عن التبرع بـ500 مليون جرعة لقاح فايزر إلى 100 دولة منخفضة الدخل دون أي شروط أو تنازلات، لافتًا إلى بدء شحن أول 200 مليون جرعة هذا العام، و200 مليون أخرى ببداية 2022.