الذهب يستعيد خسائره بعد ظهور بيانات التضخم الأمريكية وقرارات البنك المركزي الأوروبي

استعادت أسعار الذهب خسائرها المبكرة خلال تعاملات اليوم الخميس، وسجلت ارتفاعا طفيفا بعد ظهور بيانات التضخم الأمريكية التي جاءت أعلى من التوقعات مما أدى إلى تراجع العائد الحقيقي على سندات الخزانة الأمريكية.



كانت وزارة العمل الأمريكية قد ذكرت أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع خلال الشهر الماضي بنسبة 6ر0% مقارنة بالشهر السابق، في حين كان المحللون الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء رأيهم يتوقعون ارتفاعه بنسبة أقل، بعد ارتفاعه بنسبة 8ر0% خلال أبريل الماضي والذي كان أكبر ارتفاع للمؤشر منذ 2009.



في الوقت نفسه، استبعدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد اتخاذ أي خطوات فورية للبدء في إنهاء خطة المساعدة النقدية التي تبلغ قيمتها 85ر1 تريليون يورو (25ر2 تريليون دولار).



وقالت إن القيام بذلك سوف يكون أمرا" سابقا لأوانه".



وقالت إن المجلس الحاكم للبنك المركزي الأوروبي لم يناقش برنامج شراء السندات الطارئ لمواجهة جائحة كورونا.



وأضافت "هذا الأمر مبكر للغاية وسابق لأوانه للغاية".



كما أبقى البنك المركزي الأوروبي اليوم الخميس على معدل الفائدة عند أدنى مستوى تاريخي له يبلغ 0%.



وارتفع سعر الذهب في التعاقدات الفورية اليوم إلى 75ر1891 دولار للأوقية في بورصة لندن، بعد تراجعه إلى 10ر1870 دولار في بداية التعاملات.



كما ارتفع سعر الفضة في حين تراجع سعر البلاتين.