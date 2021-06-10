«المنشآت السياحية» عن واقعة طرد «فتاة العباية»: لا يوجد قانون يمنع دخول المواطنين بالزي المناسب

علق عادل المصري، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، على واقعة منع دخول فتاة مرتدية «عباية» إلى أحد المطاعم، قائلًا إنه لايوجد قانون صريح يفيد بهذا الكلام.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساءdmc» الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان عبر فضائية «dmc»، مساء أمس الأربعاء، إن المطاعم السياحية محالات عامة تعطي الخدمة لأي فرد يدخلها، مشيرًا إلى وجود جريمة تسمى الامتناع عن تقديم خدمة.

وأضاف أن بعض المطاعم تستهدف زائرين بطريقة ملابس معينة، مضيفًا أن الفتاة يمكنها اتخاذ موقفًا قانونيًا ضد المطعم الذي منع دخولها عن طريق عمل محضر بقسم الشرطة.

وتعرضت مجموعة من الفتيات لواقعة طرد من أحد الكافيهات بالتجمع الخامس، ورفض تواجدهم لوجود فتاة بينهن ترتدي عباءة، رغم أن المجموعة كانت مختلفة في ملابسها، ما بين محجبة وغير محجبة.



