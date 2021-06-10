وزير الاتصالات: امتحانات الثانوية العامة لا علاقة لها بالإنترنت

قال المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مشروع توصيل شبكة الألياف الضوئية ينال حيزًا كبيرًا من الاهتمام والاستثمارات، لافتًا إلى الانتهاء من توصيل الألياف الضوئية بـ13 ألفًا و500 مبنى حكوميًا.

وأضاف طلعت، خلال لقاء لبرنامج «المواجهة»، الذي تقدمه الإعلامية لما جبريل عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأربعاء، أن الوزارة انتهت من توصيل أكثر من 2500 مدرسة بشبكة الألياف الضوئية، مؤكدًا أن امتحانات الثانوية العامة لا علاقة لها بالإنترنت.

وأوضح أن امتحانات الثانوية العامة تجرى على شبكات ألياف ضوئية من المدارس إلى بنك الأسئلة، معلقًا: «جاهزون للامتحانات، والمنظومة شهدت نجاحًا خلال الفترة التجريبية».

وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بإتاحة بابل شيت للطلاب خلال الامتحانات؛ تيسيرًا عليهم، وذلك بعد إعلان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للمنظومة.

ولفت وزير الاتصالات إلى تخصيص 500 مليون جنيه للتوسع في شبكة الألياف الضوئية داخل المدن خلال العام الجاري، قائلًا إن الوزارة من المقرر أن توصل الشبكة إلى مليون مبنى داخل أكثر من 1400 قرية بمبادرة «حياة كريمة»، بتكلفة 5.6 مليار جنيه.