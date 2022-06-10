علق إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، على خسارة الفراعنة، مساء أمس، أمام إثيوبيا، في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم.

وقدم المنتخب واحدة من أسوء، مبارياته خلال الفترة الماضية، بعد الخسارة بهدفين نظيفين، أمام إثيوبيا، في المباراة التي أقيمت بـ مالاوي، بالجولة الثانية عن المجموعة الرابعة، ليحتل المركز الرابع بجمع 3 نقاط مثل باق الفرق الثلاثة.

وقال الكومي، في تصريحات تلفزيونية: «إذا كان صلاح الكرة بمصر هي إقالتنا سنستقيل، من هم خارج المجلس لا يعرفون كيف تدار الأمور، إذا صبرنا قليلًا سنجد الأمور مختلفة تمامًا مستقبلًا، وإذا أردنا عمل منظومة صحيحة يجب أن تقام مباريات الدوري العام بجمهور اللاعب مثل الممثل على المسرح لن يبدع إلا عندما المشجع يشيد به».

وشدد: «النية كانت موجودة لاستمرار كيروش مع منتخب مصر، لكنه اعتذر وتم الإستقرار على مدرب مصري، وعندما تم طرح اسم إيهاب جلال لم يعترض أي عضو في الاتحاد على تعيينه مدربا للمنتخب».

وواصل: «إما أن نعمل لتطوير الكرة المصرية كما ينبغي، وإما فلنرحل جميعًا وأنا أول واحد، إستلمنا تركة مثقلة بالديون وقبلنا المهمة من أجل صالح الكرة المصرية».

ويستعد المنتخب، لمواجهة نظيره الكوري الجنوبي في مباراة دولية ودية يوم الثلاثاء 14 يونيو 2022، والتي ستقام على ملعب سيول.