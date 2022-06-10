أوكرانيا: مقتل 31 ألفا و900 جندي روسي منذ بداية العملية العسكرية

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أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الجمعة، مقتل 31 ألفا و900 جندي روسي في الفترة من 24 فبراير الماضي وحتى اليوم الموافق 10 يونيو.

وأعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية - في بيان نقلته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية - أن القوات الأوكرانية تمكنت أيضا من تدمير 1409 دبابات و3450 مركبة قتالية مصفحة و712 نظاما مدفعيا و97 نظام دفاع جوي و212 طائرة حربية و178 مروحية و572 طائرة بدون طيار و125 صاروخ كروز.

وأشارت الهيئة إلى أن قواتها نجحت أيضا في تدمير 207 من قاذفات الصواريخ متعددة الإطلاق و2438 مركبة وخزانات وقود و13 سفينة حربية إلى جانب 54 وحدة من المعدات الخاصة.

وقالت: إن القوات الروسية تكبدت، خلال اليوم الماضي، أكبر الخسائر في اتجاه مدينتي "خاركيف" و"باخموت".