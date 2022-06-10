تباينت أسعار الخضروات والفاكهة خلال تعاملات، اليوم الجمعة - 10 يونيو 2022، بسوق العبور للجملة.
وجاءت الأسعار المتداولة على النحو التالي:
- تراجعت أسعار الطماطم 50 قرش لتتراوح بين 3 إلى 6.5 جنيه.
- واستقرت سعر البطاطس لتتراوح بين 2 إلى 3.5 جنيه.
- وتراوحت أسعار البصل بين 1.25 إلى 2.25 جنيه.
- استقرت أسعار الكوسة لتتراوح بين 2 إلى 3.75 جنيه.
- تراجعت أسعار الفاصولياء 50 قرش لتتراوح بين 5.5 إلى 6.5 جنيه.
- وارتفع سعر الجزر 50 قرش ليتراوح بين 1.5 إلى 4 جنيهات.
- وتراجع سعر الباذنجان البلدي 25 قرش ليتراوح بين 2 إلى 3.5 جنيه.
- وارتفع سعر الفلفل الرومي البلدي 50 قرش ليتراوح بين 3 إلى 4 جنيهات.
- واستقر سعر الفلفل الحامي البلدي عند 3 إلى 4.5 جنيه.
- واستقرت أسعار الملوخية لتتراوح بين 3 إلى 5.5 جنيه.
- وتراجع سعر الخيار البلدي 50 قرش ليتراوح بين 2 إلى 3 جنيهات.
- واستقرت أسعار البامية لتتراوح بين 12 إلى 20 جنيها.
وجاءت أسعار الفاكهة على النحو التالي:
- ارتفع سعر البرتقال الصيفي 25 قرش ليتراوح بين 2 إلى 4.25 جنيه.
- وسجل سعر العنب البناتي ما يتراوح بين 4 إلى 8 جنيهات.
- وارتفع سعر الليمون البلدي جنيهين ليتراوح بين 8 إلى 16 جنيها.
- استقر سعر التفاح المصري ليتراوح بين 4 إلى 9 جنيهات.
- واستقرت أسعار الجوافة لتتراوح بين 4 إلى 12 جنيها.
- وتراجع سعر الكانتالوب 25 قرش ليتراوح بين 3 إلى 4.5 جنيه.
- وتراجع أسعار الخوخ البلدي العريشي 50 قرش لتتراوح بين 3 إلى 5 جنيهات.
- استقر سعر البطيخ ليتراوح (6– 8 كيلو) بين 21 إلى 28 جنيها.