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تباينت أسعار الخضروات والفاكهة خلال تعاملات، اليوم الجمعة - 10 يونيو 2022، بسوق العبور للجملة.

وجاءت الأسعار المتداولة على النحو التالي:

- تراجعت أسعار الطماطم 50 قرش لتتراوح بين 3 إلى 6.5 جنيه.

- واستقرت سعر البطاطس لتتراوح بين 2 إلى 3.5 جنيه.

- وتراوحت أسعار البصل بين 1.25 إلى 2.25 جنيه.

- استقرت أسعار الكوسة لتتراوح بين 2 إلى 3.75 جنيه.

- تراجعت أسعار الفاصولياء 50 قرش لتتراوح بين 5.5 إلى 6.5 جنيه.

- وارتفع سعر الجزر 50 قرش ليتراوح بين 1.5 إلى 4 جنيهات.

- وتراجع سعر الباذنجان البلدي 25 قرش ليتراوح بين 2 إلى 3.5 جنيه.

- وارتفع سعر الفلفل الرومي البلدي 50 قرش ليتراوح بين 3 إلى 4 جنيهات.

- واستقر سعر الفلفل الحامي البلدي عند 3 إلى 4.5 جنيه.

- واستقرت أسعار الملوخية لتتراوح بين 3 إلى 5.5 جنيه.

- وتراجع سعر الخيار البلدي 50 قرش ليتراوح بين 2 إلى 3 جنيهات.

- واستقرت أسعار البامية لتتراوح بين 12 إلى 20 جنيها.

وجاءت أسعار الفاكهة على النحو التالي:

- ارتفع سعر البرتقال الصيفي 25 قرش ليتراوح بين 2 إلى 4.25 جنيه.

- وسجل سعر العنب البناتي ما يتراوح بين 4 إلى 8 جنيهات.

- وارتفع سعر الليمون البلدي جنيهين ليتراوح بين 8 إلى 16 جنيها.

- استقر سعر التفاح المصري ليتراوح بين 4 إلى 9 جنيهات.

- واستقرت أسعار الجوافة لتتراوح بين 4 إلى 12 جنيها.

- وتراجع سعر الكانتالوب 25 قرش ليتراوح بين 3 إلى 4.5 جنيه.

- وتراجع أسعار الخوخ البلدي العريشي 50 قرش لتتراوح بين 3 إلى 5 جنيهات.

- استقر سعر البطيخ ليتراوح (6– 8 كيلو) بين 21 إلى 28 جنيها.