إستونيا تستدعي السفير الروسي بعد تصريحات لبوتين

استدعت إستونيا السفير الروسي لديها للاحتجاج على تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول تاريخ إستونيا.

وكان الرئيس الروسي بوتين ألمح في خطاب ألقاه إلى الاستيلاء على مدينة نارفا في القرن الثامن عشر.

وتحدثت وزارة الخارجية الإستونية في تالين اليوم الجمعة عن تصريحات بوتين ووصفتها بأنها "غير مقبولة على الإطلاق".

وشبه بوتين يوم أمس الخميس حرب العدوان الروسية على أوكرانيا بحرب الشمال العظمى بقيادة القيصر الروسي بطرس الأول وتحدث عن عملية استعادة الأرض الروسية.

وأوضح بوتين أن بطرس الأول لم يحتل المنطقة المحيطة بالمدينة التي تسمى اليوم سان بطرسبرج والتي يسكنها اليوم الملايين - إنه لم يحتلها من السويديين، بل استعادها مرة أخرى، مضيفا أن الأمر نفسه ينطبق على مدينة نارفا الإستونية التي تقع مباشرة على الحدود مع روسيا.

تعد مدينة نارفا بسكانها التي يناهز عددهم ستين ألفا ثالث أكبر مدينة في إستونيا العضو بالاتحاد الأوروبي وبحلف شمال الأطلسي.

وينحدر العديد من سكانها من أصول روسية.