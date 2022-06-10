انفصاليون موالون لروسيا يزعمون محاصرة مصنع للكيماويات في سيفيرودونيتسك

أعلن انفصاليون موالون لروسيا أنهم حاصروا بالكامل مصنع أزوت للكيماويات في سيفيرودونيتسك وهي المدينة التي كانت نقطة محورية لأسابيع من القتال في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا.

وقال روديون ميروشنيك، ممثل جمهورية لوهانسك المعلنة من جانب واحد وسفيرها لدى موسكو في تطبيق تلجرام: "لم يعد في مقدور مجموعة صغيرة من التشكيلات الأوكرانية على أراضي مصنع أزوت للكيماويات مغادرة المصنع، حيث تقطعت بهم جميع السبل".

واعترف ميروشنيك باحتمال وجود مدنيين يحتمون بموقع أزوت المحاصر.

وتحدث الجانب الأوكراني مؤخرا عن استخدام عدة مئات من الأشخاص أقبية المصنع كملاجئ لحمايتهم من قصف القنابل.

يشار إلى أن هذا الموقف يماثل ما حدث في مدينة ماريوبول الساحلية، عندما سعى الآلاف من السكان والمقاتلين الأوكرانيين إلى الاحتماء داخل مصنع الصلب في آزوفستال، وتمت محاصرتهم لأسابيع قبل استسلامهم في نهاية الأمر، حيث يتواجد العديد من أفراد تلك القوات الأوكرانية حاليا في الأسر لدى القوات الروسية.

وتحتل روسيا حاليا وبعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر على بداية الحرب، على أكثر من 90٪ من منطقة لوهانسك، حيث تقع سيفيرودونيتسك.