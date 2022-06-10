وفاة عمرو نصار وزير التجارة والصناعة الأسبق

توفي قبل قليل المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة الأسبق، عن عمر ناهز 52 عامًا، إثر أزمة قلبية.

ولد نصار في 28 أكتوبر عام 1961، وحصل على درجتين جامعيتين في الهندسة عام 1985، والقانون عام 1990، وشغل منصب نائب رئيس الاتحاد العمالي للمواصلات بالشرق الأوسط لمدة 6 سنوات من 2008 وحتى 2014، وشغل منصب الأمين العام للمجلس التصديري للسلع الهندسية، ومستشار تنفيذي لمجموعة MCV إحدى كبرى الشركات الرائدة في صناعة السيارات.

وتولى المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة المنصب في 2018، والذي جاء خلفا للمهندس طارق قابيل الوزير السابق في حكومة شريف إسماعيل المستقيلة، ثم انتهت فترة ولايته في 2019.