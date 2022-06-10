رجل يهاجم امرأة وفتاة بسكين في مدرسة بألمانيا

أصيبت امرأة وفتاة في هجوم بسكين داخل مدرسة ابتدائية في بلدة إيسلينجن بجنوب ألمانيا، حسبما أفادت مصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الجمعة.



وهاجم المشتبه به المرأة والفتاة بسكين ثم فر من مكان الجريمة. وقال متحدث باسم الشرطة إنه بعد عدة ساعات من الهجوم، لم يكن هناك أثر للرجل.



وقال المتحدث: "المرأة والفتاة اصيبتا بجروح خطيرة وترقدان في المستشفى".



ولم يتضح بعد الدافع وراء الجريمة. كما أنه لم يتضح ما إذا كان هناك علاقة بين المرأة والفتاة والجاني.



وبعد الجريمة، تم تطويق المدرسة وفتش أفراد الشرطة المبنى. وانتشرت مروحية تابعة للشرطة للبحث عن الرجل.