العراق وفرنسا يبحثان مشكلات المناخ وخطط الإصلاح الاقتصادي

بحث وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الجمعة، مع وفد مجلس الشيوخ الفرنسي برئاسة نيكول دورانتون، عضو المجلس ورئيسة مجموعة الصداقة العراقية الفرنسية، مشكلات المناخ وخطط الإصلاح الاقتصادي.

وذكرت وزارة الخارجية في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية، أنه تم خلال اللقاء، بحث سير العلاقات الثنائية بين العراق وفرنسا، والتطور الذي تحقق خلال الفترة الماضية، والجهود الدولية الداعمة للعراق.

وأكد حسين أن العلاقات "العراقية - الفرنسية" تسير بشكل متميز، وأن التعاون المشترك في السياسة، والأمن، ومحاربة الإرهاب، والتواصل الدبلوماسي له أثر كبير في تعزيز المصالح المشتركة، ومواجهة المخاطر، معربًا عن شكر وتقدير العراق لمواقف فرنسا الداعمة له في المحافل الدولية، والدعم العسكري، والإنساني في الحرب ضد عصابات داعش الإرهابية، إضافة إلى المساعدة في إعادة الآثار العراقية.

وأوضح الوزير أن العراق اليوم أنهى صفحة الحرب ضد إرهابيي داعش، وبدأ مرحلة البناء، وإعادة إعمار المدن العراقية، وعودة العوائل إلى مناطق سكناها، لافتًا إلى أن العراق يتطلع لاستمرار الدول الصديقة في دعمه، والمساهمة في الاستثمار، وتقديم الخبرات في مجال البنية التحتية.

بدورها، أعربت رئيسة وفد مجلس الشيوخ عن أهمية تطوير العلاقات العراقية الفرنسية في ظل الحكومة العراقية الحالية، مشيرة إلى أولوية استثمار الزخم الذي أطلقه مؤتمر بغداد للشراكة والتعاون، وضرورة البناء على مقرراته وتوسعتها.

وأكدت دعم فرنسا للتعاون مع العراق في معالجة آثار التغير المناخي، مشيدة بتوجهات الحكومة في اتخاذ القرارات الإصلاحية في الاقتصاد العراقي.

وناقش الجانبان، جهود الحكومة العراقية في إطلاق سياسات معالجة آثار التغير المناخي، والخطط الحالية للإصلاح الاقتصادي.