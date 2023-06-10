في سابقة تاريخية أمريكية، وجهت هيئة محلفين اتحادية كبرى، أمس الجمعة، اتهامات للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لاحتفاظه بوثائق حكومية سرية وعرقلة سير العدالة، ليصبح أول رئيس سابق في الولايات المتحدة يواجه اتهامات جنائية من قبل الحكومة الفيدرالية.



• بماذا يتهم الرئيس الأمريكي السابق؟



اتهم ترامب بـ 37 تهمة جنائية، بما في ذلك إساءة التعامل مع وثائق سرية وعرقلة سير العدالة، وفقا للائحة الاتهام التي تم الكشف عنها، بحسب صحيفة "جارديان" البريطانية.



وأوضحت لائحة الاتهام أن ترامب خزن المستندات السرية في "قاعة رقص وحمام ومساحة مكتبية وغرفة نومه وغرفة تخزين" في منزله بمارلاجو في ولاية فلوريدا.



كما أشارت اللائحة إلى أن ترامب أمر مساعده الشخصي، والت ناوتا، بنقل صناديق السجلات عمداً "لإخفائها عن محامي ترامب، ومكتب التحقيقات الفيدرالي "إف.بي.آي"، وهيئة المحلفين الكبرى. وقالت لائحة الاتهام إن ناوتا يواجه أيضا تهمة التآمر لعرقلة العدالة.



• أخطر التهم التي يواجهها ترامب



قالت صحيفة "جارديان"، إن أخطر التهم التي يواجهها ترامب هي الحيازة غير المصرح بها لمعلومات الدفاع الوطني، والتي تصل عقوبتها للسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات.



وبحسب لائحة الاتهام، فإن الوثائق التي يمتلكها ترامب "تضمنت معلومات تتعلق بالقدرات الدفاعية والأسلحة لكل من الولايات المتحدة والدول الأجنبية، والبرامج النووية الأمريكية، فضلا عن نقاط الضعف المحتملة للولايات المتحدة وحلفائها في مواجهة هجوم عسكري، وخطط الانتقام المحتمل ردا على هجوم أجنبي".



وأشارت اللائحة إلى اتهام ترامب بعدة تهم تتعلق بعرقلة سير العدالة، والإدلاء ببيانات كاذبة للمحققين.



• ماذا سيحدث بعد ذلك؟



قال ترامب إنه استدعى للمثول أمام المحكمة بعد ظهر الثلاثاء المقبل في ميامي، دون توضيح كيف سيمثل أمام المحكمة. ورجحت "جارديان" أن يسلم ترامب نفسه لمكتب التحقيقات الفيدرالي.



وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أنه عادة ما يتم أخذ بصمات المدعى عليه من قبل المدعين وأخذ صورة شخصية، لكن لم يعرف بعد ما إذا كان ترامب سيمر بكل هذه المراحل قبل المثول أمام قاضٍ للاستماع رسميا لسماع التهم الموجهة إليه لأول مرة.



وقالت "جارديان"، إنه "من المتوقع أن يدفع بأنه غير مذنب. بعد هذا الاتهام، ومن المحتمل أن يطلق سراحه في انتظار مثوله مجددا أمام المحكمة".



• هل يتمكن ترامب من مواصلة حملته الانتخابية أو أن يصبح رئيسا؟



أكدت الصحيفة البريطانية، أن لائحة الاتهام لن تمنع ترامب من تولي منصبه إذا أصبح مرشح الحزب الجمهوري ثم فاز بالرئاسة في انتخابات عام 2024، حتى إذا تمت إدانته.



وأوضحت "جارديان" أن الدستور الأمريكي يشترط فقط أن يكون المرشحون الرئاسيون أمريكيين المولد يبلغون من العمر 35 عامًا على الأقل ومقيمين في البلاد منذ 14 عامًا.



بدوره، قال ترامب، أمس الأول على منصته "تروث سوشيال" إنه بريء، وسيكون حرا في تنظيم حملته الانتخابية حتى لو تمت إدانته وسجنه.



وأكد خبراء قانونيون، أنه لن يكون هناك أي شيء يمنع ترامب من أداء اليمين كرئيس حتى لو كان مسجونا، رغم أن هذا من شأنه أن يطرح أسئلة لوجستية وأمنية غير عادية.



• هل يستطيع بايدن العفو عن ترامب؟



أكدت "جارديان" أن بايدن يستطيع إصدار عفو عن ترامب.



• هل يمكن لترامب أن يعفو عن نفسه إذا أصبح رئيسا؟



نوهت الصحيفة بأن العديد من الخبراء قالوا إن العفو عن الذات سيكون غير دستوري لأنه ينتهك المبدأ الأساسي القائل بأنه لا ينبغي لأحد أن يكون "القاضي في قضيته". لكن رأى أخرون أن العفو الذاتي أمر دستوري لأن سلطة العفو مصاغة بشكل واسع للغاية في الدستور".