أحيت الفنانة مي فاروق، حفلها في ليالي الفنون الخالدة ضمن حفلات تقويم جدة، وبدأت الحفل بتقديم أغنية «رجعوني عنيك لأيام اللي راحوا» للفنانة الراحلة أم كلثوم، في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وحرصت مي فاروق على تقديم مقطع من أغنية «غلبت اصالح» لكوكب الشرق أم كلثوم، وأهدتها لوالدها الذي كان يغنيها لها وهي صغيرة.

وبعد أن انتهت من المقطع الغنائي، تفاعل معها الجمهور بالتصفيق، وبكت على المسرح لثوانٍ معدودها واستكملت حفلتها سريعا.

واستقبل الجمهور الفنانة مي فاروق بالهتاف والتصفيق وتفاعلوا معها بالصيحات العالية خلال غنائها على المسرح.

وكانت الفنانة إيمان عبدالغني قد قدمت قبلها، حفلتها وتفاعل الجمهور مع الأغاني التي قدمتها، ومنها «هذه ليلتي، ونسيت النوم، والأطلال، وغدا ألقاك، وبعيد عنك» لأم كلثوم، وأغنية القريب منك بعيد للمطربة نجاة الصغيرة، وقارئة الفنجان لعبدالحليم حافظ، وأغنية يا مسافر وحدك للفنان محمد عبدالوهاب.