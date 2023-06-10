خيرسون: إجلاء أكثر من 6 آلاف شخص جراء الفيضانات بعد انهيار سد كاخوفكا

أكد الحاكم المؤقت لمنطقة خيرسون فلاديمير سالدو، اليوم السبت، إجلاء أكثر من 6 آلاف شخص، من بينهم 235 طفلا، من الأجزاء التي غمرتها الفيضانات في منطقة خيرسون بعد انهيار سد كاخوفكا.

وأضاف سالدو، حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية، "حتى صباح اليوم 10 يونيو، تم إجلاء أكثر من 6 آلاف شخص، من المناطق التي غمرتها الفيضانات في بلديات نوفايا كاخوفكا وأليشكي وجولايا بريستان، بما في ذلك 235 طفلا و81 شخصا من ذوي الحركة المحدودة" لافتا إلى نقل 32 شخصا إلى المستشفيات.

وأوضحت الوكالة، أن القوات المسلحة الأوكرانية شنت هجوما صاروخيا على محطة كاخوفكا لتوليد الطاقة الكهرومائية، في صباح يوم 6 يونيو؛ مما أدى إلى تدمير صماماتها وتسبب في إطلاق المياه بشكل غير متحكم فيه، وتأثرت 35 مستوطنة ومنطقة بمياه الفيضانات، ويتم إجلاء سكان المستوطنات المجاورة.