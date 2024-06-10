الحكومة الجديدة عليها تقديم خطة عمل واضحة للخروج من الأزمة الاقتصادية وحل المشكلات القائمة.

قالت النائبة مها عبدالناصر عضوة مجلس النواب، إنَّ الحكومة الجديدة عليها تقديم خطة عمل واضحة للخروج من الأزمة الاقتصادية وحل المشكلات القائمة.

واعتبرت خلال مقابلة مع برنامج «تحت الشمس» عبر شاشة «الشمس»، مساء الاثنين، أن الحكومة المستقيلة هي السبب في الأزمات الاقتصادية.

وأضافت أنّ الحكومة الجديدة عليها أن تعلن بشكل واضح أنها بصدد إجراء تعديل مسار وتغيير السياسات.

وشددت على أن التغيير يجب أن السياسات وليس التركيز على الوجوه، وأن المشكلة ليست في الأسخاص أنفسهم، باعتبار أنهم قد يحققون نجاحا كبيرا في أعمالهم بعيدا عن الوزارات.

وأعادت عبدالناصر، الطرْح بأن الحكومة المستقيلة مضت في سياسات قادت إلى دخول البلاد في مآزق كثيرة، ومن يتوجب العمل على تغيير هذا المسار.

وتمنت أن تكون هناك رؤية لأبعد من حكومة، وذلك لأنّ كل مسئول دائما ما يركز على فترته ومنصبه ولا يعلم مدة بقائه، وبالتالي يتصرف من خلال هذه الحدود.