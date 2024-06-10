إعلام عبري: مخاوف غربية من تزايد نفوذ اليمين المتشدد في إسرائيل

أفاد إعلام عبري، اليوم الاثنين، بأن دولا غربية باتت تخشى من "تزايد نفوذ" اليمين المتشدد في حكومة بنيامين نتنياهو، بعد استقالة زعيم حزب "الوحدة الوطنية" بيني جانتس وشريكه في الحزب غادي آيزنكوت من مجلس الحرب الذي شكل بعد الهجوم على قطاع غزة.

ونقلت صحيفة "هآرتس" العبرية عن دبلوماسيين غربيين - لم تسمهم أو تكشف عن جنسياتهم - قولهم إن استقالة جانتس "تثير قلقا كبيرا بين الحكومات المؤيدة لإسرائيل، بشأن خطوات تل أبيب التالية في الحرب"، بحسب ما نقلته وكالة "الأناضول" للأنباء.

وأرجع الدبلوماسيون خوفهم إلى "تزايد نفوذ العناصر المتطرفة داخل الحكومة" بعد استقالة جانتس.

ومساء الأحد، أعلن الوزيران جانتس وآيزنكوت، الشريكان بحزب "الوحدة الوطنية"، استقالتهما من حكومة الطوارئ برئاسة نتنياهو، كأحد تداعيات الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة، منذ 7 أكتوبر.

وفي السياق ذاته، نقلت "هآرتس" عن مسئول أمريكي - لم تسمه - قوله إن "جانتس قدم للإدارة الأمريكية بطريقة أكثر إقناعا الحجج المؤيدة للعملية الإسرائيلية في رفح، والتي أثرت في نهاية المطاف على قرار الإدارة بعدم المعارضة الكاملة لدخول الجيش الإسرائيلي إلى المدينة الواقعة في أقصى جنوب قطاع غزة".

وأضاف دبلوماسي آخر: "عندما كان جانتس وآيزنكوت جزءا من حكومة الحرب، كنا نعلم أن هناك أشخاصا يمكننا التحدث معهم ونثق بهم ليقولوا الحقيقة، حتى لو لم نحب سماعها، وبمجرد مغادرتهما، يصبح وزير الدفاع غالانت الشخص الوحيد في دائرة صنع القرار الذي نعتبره شريكا".

لا تعامل مع بن غفير وسموتريتش

وأوضح الدبلوماسي ذاته للصحيفة العبرية: "جميع الحكومات المهمة في العالم الغربي لا تقيم أي علاقات مع وزيري اليمين المتطرف بتسلئيل سموتريش وإيتمار بن غفير، كما أن معظمهم يختلفون بشدة معنتنياهو والوزير المقرب منه رون ديرمر (وزير الشؤون الاستراتيجية)".

وتابع: "نتنياهو وديرمر يُنظر إليهما (من قبل الدول الغربية) على أنهما من يتدخلان باستمرار في السياسة الداخلية لدول أخرى، خاصة الولايات المتحدة ولكن في بعض الحالات أيضا دول في أوروبا".

وفي السياق ذاته، اعتبر الدبلوماسي أن القلق الرئيسي يكمن في "التأثير الكبير الذي سيتمتع به بن غفير وسموتريتش الآن"، قائلا: "هؤلاء أشخاص متطرفون، لا نتحدث معهم ولا يتحدثون إلينا".

وأشارت الصحيفة إلى أن "الخوف من تنامي نفوذ سموتريتش وبن غفير في حكومة لن يكون فيها جانتس وآيزنكوت يتعلق بعدة مجالات"، مضيفة أن "الأول والأكثر إلحاحا في نظر أغلب دول العالم هو إمكانية التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن، والذي سوف يتضمن وقفا مطولا لإطلاق النار في غزة".

الاتفاق في غزة أصبح "مستحيلا"

واستكمالا لموقف الدبلوماسيين الغربيين، نقلت "هآرتس" عن دبلوماسي ثالث، لم تسمه قوله: "الجميع يدرك أنه سيكون من المستحيل تقريبا القيام بذلك (التوصل لاتفاق مع حماس في غزة) في ظل حكومة تعتمد بشكل كامل على المتطرفين".

وأضاف: "إذا ما كان هناك أمل في الأسابيع القليلة الماضية في أن يؤدي خطاب الرئيس بايدن إلى نتائج، فمن الواضح الآن أنه فشل".

وكان بن غفير وسموتريتش رفضا علانية الخطة التي أعلن عنها بايدن لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، وقال إنها بالأصل "خطة إسرائيلية".