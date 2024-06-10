محمد سلماوي: المصري اليوم فتحت لنفسها طاقة نور بفضل الإقبال الجماهيري الكبير

قال الكاتب محمد سلماوي، رئيس مجلس إدارة جريدة المصري اليوم، إن الاحتفال بجريدة يطالعها المواطنون كل صباح هو احتفال بالجريدة والمواطن، ولولا إقبال المواطنين ما كان هناك ما نحتفل به هذا اليوم.

وحيا سلماوي، خلال كلمته باحتفالية "المصري اليوم" بمناسبة مرور 20 عامًا على تأسيسها، بالمسرح الكبير بدار الأوبرا، كبار الصحفيين العرب الذين حضروا لمصر للمشاركة بذلك الحفل ومنهم "غسان شربل رئيس تحرير جريدة الشرق الأوسط، وعبد الوهاب بدرخان نائب رئيس تحرير جريدة الحياة السابق".

وأشار إلى أن هناك بعض الصحف المصرية الكبرى تخطى عمرها مائة عام، ولكن يوم الإثنين 7 يونيو عام 2004، شهدنا جريدة فتحت لنفسها طاقة نور بفضل الإقبال الجماهيري الكبير، ووضعت لنفسها آمال وطموحات المصريين.

وأشار إلى أن المصري اليوم رائدة في استقلال الصحافة في وقت لم يكن الاستقلال مرحبا به، واليوم أصبحت رائدة في التعامل مع الفضاء الإلكتروني، ولها عدد من المنصات الالكترونية المميزة.

وأشار سلماوي، إلى أنه تم اختيار المصري اليوم لتكون أول منصة تشارك في تجربة الذكاء الاصطناعي بالمشاركة مع جريدة الفيننشال تايمز، ومع ذلك تبقى النسخة الورقية هي الأصل.

واختتم أنه لولا الخمسة المؤسسين للجريدة، وهم: المهندس صلاح دياب ورجال الأعمال الثلاثة، المهندس نجيب ساويرس، وأكمل قرطام وأحمد بهجت، والمهندس كامل دياب الذين دافعوا عن الجريدة بكل قوة، لما كانت الجريدة.