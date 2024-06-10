 الجيش الإسرائيلي يعلن سقوط هدفين جويين في الجليل الأعلى واندلاع حرائق - بوابة الشروق
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الجيش الإسرائيلي يعلن سقوط هدفين جويين في الجليل الأعلى واندلاع حرائق

هديل هلال
نشر في: الإثنين 10 يونيو 2024 - 1:57 م | آخر تحديث: الإثنين 10 يونيو 2024 - 1:57 م

أوضح جيش الاحتلال الإسرائيلي، سبب تفعيل الإنذارات في منطقة الجليل الغربي الساعة 12:39 و12:43، مشيرًا إلى رصد عدة أهداف جوية مشبوهة تسللت من لبنان.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الاثنين، إن «الدفاعات الجوية تمكنت من اعتراض هدفين جويين فوق البحر قبالة شواطئ نهاريا».

وأشار إلى سقوط هدفين جويين تسللا من لبنان في منطقة كابري، موضحا أنهما «تسببا في اندلاع حريق، كما لحقت أضرار في المنطقة».

وفيما يتعلق بالإنذارات التي تم تفعيلها في الشمال الساعة 13:15 و13:20، ذكر أن الحادث لا يزال قيد الفحص.

ولفت إلى أن المدفعية قصفت في وقت سابق من اليوم، مناطق صالحاني وعيتا الشعب وحنين في جنوب لبنان.

وأفاد برصد عمليات إطلاق قذائف مضادة للدروع نحو منارا ويارون وأفيفيم ومرغاليوت ويفتاح، حيث أصيبت بعض المباني في منارا ويفتاح، كما اندلعت حرائق هناك.


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