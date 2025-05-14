سلام وعون يرحبان بقرار الرئيس الأمريكي رفع العقوبات عن سوريا

رحّب الرئيس اللبناني جوزف عون ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رفع العقوبات عن سوريا.

وأعرب عون عن "ترحيبه الكبير بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع العقوبات عن سوريا، وذلك بمسعى مشكور من سمو ولي العهد في المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان"، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.

وتمنى الرئيس عون، أن "يكون هذا القرار الشجاع خطوة أخرى على طريق استعادة سوريا لعافيتها واستقرارها بما ينعكس خيرا على لبنان وكل منطقتنا وشعوبها".

من جهته، رحّب سلام "بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفع العقوبات عن سوريا"، بحسب بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء.

وتقدم سلام بالتهنئة لسوريا دولة وشعبا على هذا القرار الذي يشكل فرصة للنهوض.

وأشار إلى أن "هذا القرار سيكون له انعكاسات إيجابية على لبنان وعموم المنطقة"، شاكرا "المملكة العربية السعودية على مبادرتها وجهودها في هذا الإطار".

وكان الرئيس الأمريكي ترامب قد أعلن اليوم الثلاثاء، خلال كلمة له في منتدى الاستثمار السعودي - الأمريكي في الرياض، رفع العقوبات عن سوريا بعد مناقشات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.