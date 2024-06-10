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بالصور.. المنتخب يتوجه لملعب مواجهة غينيا بيساو

محمد عبد المحسن
نشر في: الإثنين 10 يونيو 2024 - 5:39 م | آخر تحديث: الإثنين 10 يونيو 2024 - 5:42 م

توجه المنتخب الوطني المصري إلى ملعب 24 سبتمبر في مدينة بيساو عاصمة غينيا بيساو، استعدادًا لمواجهة المنتخب غينيا بيساو، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، والتي تقام في كندا أمريكا والمكسيك.

المنتخب الوطني يحل ضيفًا على غينيا بيساو في السابعة من مساء اليوم، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وكان المنتخب الوطني فاز في الجولة الثالثة على بوركينا فاسو 2-1، فيما تعادل منتخب غينيا بيساو مع إثيوبيا بدون أهداف.

ويحتل المنتخب الوطني، قبل مباراة اليوم، صدارة المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، يليه منتخب غينيا بيساو برصيد 5 نقاط ثم بوركينا فاسو برصيد 4 نقاط.

 

 

 

 

 

 


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