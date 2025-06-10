لماذا تعتزم بريطانيا فرض عقوبات على بن غفير وسموتريتش وحظر سفرهما؟

ذكرت صحيفة "تايمز" البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن بريطانيا ستفرض رسميًا عقوبات على وزيرين إسرائيليين من اليمين المتطرف؛ بسبب تعليقاتهم الوحشية بشأن غزة، وذلك في خروج عن الخط الذي تتبعه واشنطن.

وأضافت الصحيفة البريطانية أن المملكة المتحدة ستنضم إلى كندا وأستراليا ونيوزيلندا ودول أخرى، اليوم الثلاثاء، في تجميد أصول إيتمار بن غفير وزير الأمن الإسرائيلي وبتسلئيل سموتريتش وزير المالية وفرض حظر على سفرهما.

وبحسب "تايمز"، اعتمد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على سموتريتش وبن غفير؛ من أجل الحفاظ على ائتلافه الحكومي الهش.

ووافق سموتريتش على توسيع مستوطنات الضفة الغربية وطالب بوقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، قائلًا في وقت سابق إنه لن يسمح بدخول "حتى حبة قمح" إلى منطقة حرب. وقال الشهر الماضي إن "غزة ستدمر بالكامل" وإن الفلسطينيين سيهجرون بأعداد كبيرة إلى دول أخرى.

أما بالنسبة لبن غفير، فقد دفع من أجل استبدال المسجد الأقصى في القدس بمعبد يهودي وطرد الفلسطينيين من غزة. وقال في وقت سابق هذا العام: "لا داعي لإدخال المساعدات (إلى غزة). لديهم ما يكفي"، مشيرا إلى أن قرار استئناف توصيل المساعدات "خطير وخطأ فادح".

وكان وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي قد أشار في وقت سابق إلى أن المملكة المتحدة تستعد لفرض عقوبات بسبب تعليقاتهما التي وصفها بـ"الوحشية".

وقال لامي، أمام مجلس العموم الشهر الماضي: "ندخل الآن مرحلة جديدة مظلمة في هذا الصراع. تخطط حكومة نتنياهو لطرد سكان غزة من منازلهم إلى زاوية في القطاع جنوبًا والسماح لهم بالحصول على جزء ضئيل من المساعدات التي يحتاجون إليها".

وتعني العقوبات أن سموتريتش وبن غفير سيكون محظورا عليهما دخول بريطانيا، وستحظر على أي مؤسسات مالية في المملكة المتحدة التعامل معهم، بحسب "تايمز".