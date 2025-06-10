تُطلق مديرية الصحة بالبحيرة، بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، الوحدة المتنقلة للكشف المبكر عن الأورام (الماموجرام ) بقرية زاوية صقر بمركز أبو المطامير، وذلك اعتبارًا من يوم السبت الموافق 14 يونيو الجاري ولمدة 10 أيام حتى الاثنين الموافق 23 يونيو الجاري.

وتشمل خدمات الوحدة المتنقلة الفحص الإكلينيكي، والفحص بجهاز السونار، بالإضافة إلى إجراء أشعة الماموجرام للكشف المبكر عن السرطان وذلك ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى تقديم خدمة طبية وقائية متطورة للسيدات في مختلف قرى ومراكز المحافظة.

كما تقدم الوحدة خدمات المبادرات الرئاسية الأخرى، والتي تشمل الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، إلى جانب الكشف المبكر لعلاج الأورام السرطانية.

وتستهدف المبادرة السيدات من سن 18 عامًا فأكثر، وتتم الفحوصات الطبية مجانًا بالكامل يوميا بدءا من الساعه التاسعة صباحًا ، من خلال فرق طبية مؤهلة ومدربة على أعلى مستوى، في إطار الحرص على دعم صحة المرأة وتمكينها من الحصول على الرعاية اللازمة في مراحل مبكرة.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، أن المبادرات الرئاسية في القطاع الصحي تُعد من الركائز الأساسية للارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تضع صحة المرأة على رأس أولوياتها، وأوضحت أن الكشف المبكر عن الأورام، يمثل عاملًا محوريًا في إنقاذ آلاف الأرواح سنويًا، ويُعد من أهم وسائل الوقاية والعلاج المبكر.

وتهيب محافظة البحيرة بجميع السيدات سرعة التوجه إلى الوحدة المتنقلة في الموعد المحدد، مع تواجد بطاقة الرقم القومي، للاستفادة من الفحوصات المجانية التي تهدف إلى الحفاظ على صحتهن وسلامتهن، مع التأكيد على أن الوقاية والكشف المبكر يمثلان خط الدفاع الأول ضد الأمراض الخطيرة.