سيناتور أمريكي ينتقد نشر الحرس الوطني لمواجهة احتجاجات لوس أنجلوس

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• السيناتور تشاك شومر وصف نشر الحرس الوطني في مدينة لوس أنجلوس، بأنه "استفزازٌ شنيعٌ وغير ضروري وخطير"..

انتقد زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر، الرئيس دونالد ترامب لنشره الحرس الوطني في مدينة لوس أنجلوس بغية مواجهة الاحتجاجات الداعمة للمهاجرين غير النظاميين.

وقال شومر في منشور على منصة إكس، مساء الاثنين: "ترامب يسعى جاهداً لسحب التأمين الصحي من 17 مليون أمريكي وصرف الأنظار عن حربه مع (رجل الأعمال الملياردير) إيلون ماسك".

ووصف السيناتور الأمريكي نشر الحرس الوطني في مدينة لوس أنجلوس، بأنه "استفزازٌ شنيعٌ وغير ضروري وخطير".

ولليوم الثالث على التوالي تتواصل المظاهرات في مدينة لوس أنجلوس دعما للمهاجرين غير النظاميين الموقوفين.

وبدأت المظاهرات في لوس أنجلوس ضد فرق دائرة حرس الحدود بسبب حملاتها ضد المهاجرين غير النظاميين، حيث وصف ستيفان ميلر مستشار ترامب المظاهرات بأنها "تمرد ضد الولايات المتحدة".

وتشهد المظاهرات بين حين وآخر مواجهات عنيفة مع قوات الأمن، حيث نشرت السلطات الأمريكية قوات من الحرس الوطني للسيطرة عليها.

وأظهرت لقطات مصورة استخدام قوات الأمن الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي ضد المتظاهرين بين الحين والآخر.



