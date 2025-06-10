مصرف سوريا المركزي يعلن قرب إعادة ربط البلاد بنظام سويفت العالمي

أعلن مصرف سوريا المركزي، اليوم، أنه سيتم إعادة ربط البلاد بنظام سويفت العالمي للمدفوعات خلال الأسابيع القليلة المقبلة، بعد أكثر من 12 عاما من العزلة المصرفية بسبب العقوبات الدولية.

وقال عبد القادر حصرية حاكم مصرف سوريا المركزي في تصريحات، إن استئناف العمل بنظام سويفت في البلاد سيساهم في جذب العملات الأجنبية وتعزيز الشفافية في التعاملات المالية، فضلا عن تقليص الاعتماد على القنوات غير الرسمية، التي طالما استخدمت في التجارة العابرة للحدود.

وأضاف أن الخطة الجديدة تقضي بمرور التجارة الخارجية عبر القطاع المصرفي الرسمي، ما سيخرج الصرافين من دائرة الربح غير المشروع، الذي كان يصل إلى 40 سنتا عن كل دولار.. مشيرا إلى أن المصرف المركزي استكمل، بالتنسيق مع البنوك المحلية، متطلبات الحصول على رموز سويفت، وأن المرحلة الأخيرة تتمثل في استئناف البنوك المراسلة في الخارج لمعالجة التحويلات المالية، وهو ما يتطلب بيئة دولية أكثر انفتاحا وتنسيقا مصرفيا.

وفي سياق متصل، كشف حصرية عن مساع لإصدار صكوك مالية كأداة تمويل جديدة، في ظل قرار الدولة بعدم اللجوء إلى الاقتراض الخارجي، معتبرا أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية لتعزيز سوريا كمركز مالي إقليمي مع تسارع مشاريع إعادة الإعمار، والتي يتوقع أن تجتذب استثمارات مباشرة في قطاعات البنية التحتية.

وأوقف نظام سويفت خدماته في سوريا في العام 2012 على خلفية العقوبات الغربية على سوريا، مما أجبرها على استخدام شبكات مالية بديلة في تعاملاتها التجارية والمالية الدولية.