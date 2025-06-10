محادثات التجارة بين واشنطن وبكين تدخل يومها الثاني في لندن

عقدت الولايات المتحدة والصين، اليوم الثلاثاء، اليوم الثاني من محادثاتهما في لندن، في محاولة لتخفيف حدة النزاع التجاري بين البلدين، وذلك بعدما قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن الصين "ليست سهلة"، ولكن الولايات المتحدة "تقوم بعمل جيد" في المفاوضات.

واجتمع وفد صيني برئاسة نائب رئيس الوزراء الصيني، هي ليفينج، مع وزير التجارة الأمريكي، هوارد لوتنيك، ووزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، والممثل التجاري، جيمسون جرير، لعدة ساعات، أمس الاثنين، في قصر "لانكستر هاوس" الفخم، الذي يبلغ عمره 200 عام ويقع قرب قصر باكنجهام.

كما ضم الوفد الصيني وزير التجارة الصيني، وانج وينتاو، والمفاوض التجاري لي تشنج قانج.

وقال لوتنيك، لدى وصوله صباح اليوم الثلاثاء، إن المحادثات "تسير بشكل جيد"، وتوقع أن تستمر طوال اليوم.

وقال ترامب للصحفيين، في وقت متأخر من أمس الاثنين، ردا على سؤال حول سير المفاوضات "نحن نعمل بشكل جيد مع الصين. الصين ليست سهلة".

ويحاول الجانبان البناء على مفاوضات جنيف الشهر الماضي التي اتفقا فيها على تعليق معظم الرسوم الجمركية التي تزيد عن 100% لمدة 90 يوما، والتي فرضاها على بعضهما البعض في حرب تجارية متصاعدة أثارت المخاوف من حدوث ركود.