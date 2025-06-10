موسكو: عقد الجولة الثالثة من المشاورات مع واشنطن بشأن القضايا الثنائية قريبا

أكد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، اليوم الثلاثاء، أن الجولة الثالثة من المشاورات مع الولايات المتحدة بشأن القضايا الثنائية ستعقد في موعد قريب جدا.

وقال ريابكوف، للصحفيين، إن موسكو ستسعى للحصول على رد أوضح من واشنطن على مقترحاتها باستئناف حركة النقل الجوي وإعادة الممتلكات الدبلوماسية، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف ريابكوف: "هناك تحرك في القضايا الثنائية، ونعمل على زيادة وتيرتها وكثافتها. تقترب الجولة الثالثة من المشاورات الثنائية حول القضايا المثيرة للتوتر. لا يزال من السابق لأوانه الحديث عن موعد محدد، لكنني آمل أن تعقد الجولة قريبا جدا".

وقال ريابكوف إن "هناك مجموعة واسعة من القضايا. أكثر صعوبة وأسهل، على الرغم من أنه لا توجد قضايا سهلة في العلاقات مع الولايات المتحدة من حيث المبدأ. ولكن بالمقارنة، من الناحية النسبية، من الأسهل التعامل مع التأشيرات من استئناف حركة النقل الجوي المباشر".

وأضاف أن وجود صعوبات "لا يضعف روسيا بأي حال من الأحوال".

وتابع ريابكوف "الصعوبات، على العكس من ذلك، لا تزيدنا إلا تعبئة. سنسعى إلى الحصول على رد أوضح من الأمريكيين على مقترحاتنا في هذا المجال، وعلى المقترحات الواردة في "خارطة الطريق" المقدمة لهم بشأن القضية المعقدة أيضا المتمثلة في إعادة الممتلكات الدبلوماسية المصادرة بشكل غير قانوني في الولايات المتحدة".

وفي وقت سابق، أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن الاتصالات بين روسيا والولايات المتحدة عادت إلى طبيعتها.