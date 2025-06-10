الصحة العالمية تعلن خروج مستشفى الأمل بغزة عن الخدمة

• مدير عام المنظمة العالمية قال إنه لم يعد بالإمكان الوصول إلى المستشفى ما أدى لمزيد من الوفيات التي كان بالإمكان تفاديها..

أعلن مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الثلاثاء، أن "مستشفى الأمل" جنوب قطاع غزة أصبح خارجا عن الخدمة.

وتقاوم الخدمات الصحية بقطاع غزة انهيارا تاما جراء الهجمات الممنهجة التي تشنها إسرائيل على المستشفيات والمؤسسات الطبية في إطار الإبادة الجماعية التي ترتكبها تل أبيب بحق الفلسطينيين بالقطاع منذ أكثر من عام ونصف.

وقال غيبريسوس في منشور على منصة "إكس" إن "مستشفى الأمل في خان يونس خارج الخدمة، حاليا بسبب تزايد الهجمات (التي يشنها الجيش الإسرائيلي) في محيطه".

وأشار إلى أنه لم يعد بالإمكان الوصول إلى المستشفى، مما أدى إلى المزيد من الوفيات التي كان من الممكن تفاديها.

وأوضح المسؤول الأممي أن المستشفى لم يعد قادرا على استقبال مرضى جدد، رغم وجود العديد ممن هم بحاجة إلى رعاية طبية.

ولفت إلى أنه مع إغلاق "مستشفى الأمل" أصبح "مستشفى ناصر" الآن الوحيد في خان يونس جنوب غزة الذي يضم وحدة للعناية المركزة.

وأضاف: "ندعو مرة أخرى إلى وقف فوري لإطلاق النار، وحماية المرافق الصحية، وإتاحة الوصول دون عوائق للأدوية الأساسية والإمدادات الطبية".

ومنذ 7 أكتوبر 2023 ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الجرائم التي ترتكبها إسرائيل أكثر من 181 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.