ماكرون: الحصار المفروض على قطاع غزة فاضح

وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الإثنين، الحصار الذي يفرضه الكيان الإسرائيلي على قطاع غزة ومنع دخول المساعدات الإنسانية إليه بأنه "أمر فاضح"، مجددا دعوته إلى وقف إطلاق النار وإعادة فتح المعابر.

وقال ماكرون إن "بلاده متيقظة وتقف إلى جانب جميع مواطنيها عندما يكونون في خطر"، وذلك بعد اعتراض قوات الاحتلال سفينة المساعدات "مادلين" المتجهة إلى قطاع غزة، وعلى متنها ناشطين مؤيدين للفلسطينيين، بينهم ستة فرنسيين فجر أمس.

وأكد ماكرون أن فرنسا أوصلت كل الرسائل إلى الكيان الإسرائيلي لضمان حماية الناشطين وتمكينهم من العودة إلى الأراضي الفرنسية.

وكان تحالف أسطول الحرية، أعلن في الساعات الأولى من، صباح اليوم، بأن قوات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي صعدت على متن سفينة المساعدات "مادلين" المتجهة إلى قطاع غزة، مشيرا إلى انقطاع الاتصالات مع السفينة بالكامل.

وكانت السفينة "مادلين" التي يديرها ائتلاف أسطول الحرية وترفع العلم البريطاني، تحمل على متنها نشطاء دوليين، إضافة إلى مواد تموينية، و تتجه لكسر حصار قطاع غزة.