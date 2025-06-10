يوروستار تخطط لإطلاق قطارات تربط المملكة المتحدة وألمانيا وسويسرا

كشفت شركة "يوروستار" عن خطط لإطلاق خدمات قطارات مباشرة تربط المملكة المتحدة بألمانيا وسويسرا.

وقالت الشركة المشغلة إن "عصرا ذهبيا جديدا للسفر الدولي المستدام قد بدأ"، وذلك أثناء الإعلان عن مقترحات لتسيير قطارات بين محطة "لندن سانت بانكراس" وكل من فرانكفورت وجنيف بدءا من أوائل ثلاثينيات هذا القرن.

وسيعمل على هذه المسارات أسطول يصل إلى 50 قطارا جديدا، بتكلفة تقارب ملياري يورو (3ر2 مليار دولار).

وستبلغ مدة الرحلة بين لندن وفرانكفورت حوالي خمس ساعات، وبين لندن وجنيف حوالي خمس ساعات وعشرين دقيقة.

ولم يتم بعد تحديد المحطات التي ستتوقف فيها هذه القطارات، مثل كولونيا للقطارات المتجهة من وإلى فرانكفورت، أو ما إذا كان سيتم السماح للركاب بالصعود والنزول أثناء الرحلة.

وقالت الرئيسة التنفيذية ليوروستار، جويندولين كازناف، لوكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" إن العديد من المسافرين مستعدون لقضاء وقت أطول في الرحلات بالقطار بدلا من السفر جوا لأنهم "يرغبون في السفر بطريقة أكثر استدامة."

وأعربت عن اعتقادها بأن الطلب سيكون قويا من قِبل المسافرين بغرض الترفيه والعمل على الخدمات المباشرة إلى فرانكفورت وجنيف، واللتين وصفتهما بأنهما "مراكز مالية كبرى."