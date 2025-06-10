وزير خارجية إسرائيل: قرار بريطانيا بفرض عقوبات على بن غفير وسموتريتش مثير للغضب

وصف وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، قرار بريطانيا بفرض عقوبات على الوزيرين المتطرفين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، بأنه «مثير للغضب».

وبحسب ما نشرته صحيفة «يديعوت أحرنوت»، أضاف ساعر، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير خارجية زامبيا مولامبو هايمبي: «أُبلغنا بقرار بريطانيا إدراج وزيرينا بن غفير وسموتريتش على قائمة العقوبات.. هذا أمرٌ مُشين».

وأكمل: «ناقشتُ هذا الأمر سابقًا مع رئيس الوزراء نتنياهو، وسنعقد اجتماعًا حكوميًا خاصًا مطلع الأسبوع المقبل لاتخاذ قرار بشأن ردنا على هذه الخطوة غير المقبولة».

وفي وقت سابق، قالت صحيفة «التايمز» البريطانية، إن المملكة المتحدة ستفرض عقوبات على وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش.

وأوضحت الصحيفة في تقرير لها، مساء الثلاثاء، أن «بريطانيا تنضم إلى كندا وأستراليا ونيوزيلندا ودول أخرى في فرض عقوبات على بن غفير وسموتريتش».

وأشارت إلى أن بريطانيا ستجمد أصول الوزيرين الإسرائيليين المتطرفين، وتفرض حظر سفر عليهما اليوم.

وأمس الاثنين، وجّه 96 نائبًا بريطانيًا رسالة إلى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، أعربوا فيها عن قلقهم من حجم الدمار في قطاع غزة، مشيرين إلى أنه يشكل خطرًا جديًا بحدوث إبادة جماعية.

وطالب النواب في رسالتهم بتعليق اتفاقية التجارة القائمة بين بريطانيا وإسرائيل، وفرض عقوبات تشمل حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية.

كما دعوا إلى فرض عقوبات على إسرائيل؛ بسبب ما وصفوه بجرائم الحرب التي تُرتكب ضد الفلسطينيين.