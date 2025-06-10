نبيه بري: نحرص على الجهد الفرنسي لمؤازرة لبنان بالتصدي لمؤامرة تحاك ضد يونيفيل

أبدى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اليوم الثلاثاء، "حرصه على الجهد الفرنسي لمؤازرة لبنان بالتصدي للمؤامرة التي تحاك على قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) للنيل منها ومن لبنان وجنوبه" .

جاء ذلك خلال استقبال بري الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان، والوفد المرافق بحضور السفير الفرنسي هيرفيه ماجرو، بحسب بيان صادر عن الموقع الرسمي لرئيس مجلس النواب .

وتطرق اللقاء لملف إعادة الإعمار والمسار الإصلاحي والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وشدّد بري "على وجوب المباشرة بورشه إعادة إعمار ما تسبب به العدوان الاسرائيلي على لبنان"، مقدراً " لفرنسا جهودها في إطار التحضير لمؤتمر إعادة الإعمار".

وأكّد الرئيس بري "التزام المجلس النيابي بإنجاز كافة التشريعات الإصلاحية المطلوبة".

وتناول اللقاء "الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والميدانية على ضوء مواصلة إسرائيل احتلالها لأجزاء من الأراضي اللبنانية واستمرار اعتداءاتها وخروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار وبنود القرار 1701 وعدم تعاونها مع اللجنة الخماسية الموكل إليها تطبيق اتفاق وقف النار والقرار 1701 ".