وزير فلسطيني سابق: إسرائيل تبحث حاليا للمرة الأولى عن صفقة في غزة

قال الدكتور حسن عصفور وزير المفاوضات الفلسطيني السابق، إن الاتصال الأخير بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي استمر قرابة 40 دقيقة، لم يتمحور بشكل أساسي حول غزة، بل تركز على الملف النووي الإيراني.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية نانسي نور، في برنامج "إكسترا اليوم"، على قناة "إكسترا نيوز"، أن هناك مخاوف إسرائيلية من التطورات التقنية المتسارعة في إيران، مع وجود مقترح أمريكي جديد مع بعض التعديلات الإيرانية التي قد لا ترضي إسرائيل تمامًا.

وأشار إلى أن إسرائيل بقيادة نتنياهو، تبحث لأول مرة منذ 2023 عن صفقة في غزة، بدافع من أزمة داخلية عميقة تهدد تماسك الائتلاف الحاكم، خاصة بعد تزايد الانقسامات داخل التيارات الدينية المتطرفة (الحريديم) حول قضايا مثل قانون التجنيد.

ولفت إلى أن نتنياهو يريد امتصاص الغضب الداخلي، وربما الاستفادة من فترة انتقالية حال تم حل الكنيست لمواصلة سياساته دون رقابة مشددة.

وأوضح أن المقترح الأمريكي الحالي يختلف في جوهره، ويشمل ضمانات لفظية لحركة حماس بشأن مناقشة إنهاء الحرب بعد إتمام صفقة التبادل، مع دور قطري محتمل في "إخراج" الصفقة بشكل يحفظ ماء وجه الحركة.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت مصادر إعلامية إسرائيلية، بأنّ ترامب طالب نتنياهو بإنهاء الحرب في قطاع غزة الآن.

جاء ذلك حسبما نقلته وسائل إعلام في إسرائيل عن المصادر التي وصفتها بالمطلعة بشأن تفاصيل جديدة عن فحوى مكالمة هاتفية بين ترامب ونتنياهو أمس الاثنين، وفق وكالة الأناضول.

وبحسب المصادر، فإن ترامب قال لنتنياهو في مكالمة أمس بعض العبارات التي لم تقلها الإدارة الأمريكية سابقا، وبدت حاسمة، وقال له بوضوح "أريدك أن تُنهي الحرب".

واعتبر ترامب أنه ليست فقط صفقة المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف هي الممكنة بل كلا الأمرين معا (إنهاء الحرب وتبادل الأسرى). وأضاف وفق المصادر: "يجب أن تنهي الحرب، لقد استنفدت نفسها".

وأشار ترامب إلى أن إنهاء الحرب سيساعد في المفاوضات، سواء مع إيران أو مع السعوديين، وفق المصادر.