أعرب محمد السيد، لاعب وسط الزمالك الشاب، عن سعادته الكبيرة بالتتويج مع الفريق ببطولة كأس مصر، مؤكدًا أن اللقب كان مهمًا للغاية بالنسبة للاعبين، ويُهدى لجماهير النادي.

وقال محمد السيد، في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" عبر قناة الزمالك: "سعيد بالفوز بأول بطولة لي مع الفريق الأول، وكانت لحظة مميزة بالنسبة لي ولكل اللاعبين".

وأضاف: "دور اللاعبين الكبار مهم جدًا بالنسبة لنا كلاعبين شباب، أتعلم منهم الكثير داخل وخارج الملعب، وهم دائمًا داعمون لنا".

وتابع: "جماهير الزمالك على رأسي، وأحبهم وأقدرهم، وأشعر دائمًا بمساندتهم لنا".

وأكد اللاعب الشاب أنه لم يتمرد يومًا على الزمالك، موضحًا: "أنا تحت أمر النادي في أي وقت، ولم أفكر يومًا في التمرد، لأن الزمالك بيتي".