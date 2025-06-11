السوداني يدعو إلى عدم تكرار أخطاء سيطرة داعش على نينوى في 2014

دعا رئيس الحكومة العراقية القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، إلى أهمية وأد كل الأسباب التي من شأنها أن تؤدي إلى تكرار الأخطاء السابقة بعد سيطرة تنظيم داعش على محافظة نينوى في مثل هذا اليوم من عام 2014، ومنع عودة الظروف التي قد تنفذ منها قوى الإرهاب والظلام.

وقال "السوداني"، في بيان صحفي: "تمرّ علينا اليوم الذكرى الحادية عشرة لحدث مؤلم، تداعت بعده الأحداث لتسفر عن تدنيس عصابات داعش الإرهابية للأرض العراقية الطاهرة في محافظة نينوى، وما تلاها من احتلال همجي ووحشي لثلث العراق، مثلت في حينها أكبر انتكاسة واجهتها الدولة ونظامها السياسي بعد 2003".

وأوضح: "لقد مارس الإرهابيون بعد احتلالهم للمحافظات أبشع الجرائم وأكثرها قسوة، وتعرض أهلنا في المحافظات المحتلة للتنكيل والإبادة الجماعية والتهجير على يد العصابات التي شنت حملة ممنهجة استهدفت العراق ووحدته وشعبه، وتسببت باستنزاف موارده وخلفت خراباً مازلنا حتى اليوم نعالج آثاره".

وذكر: "ونحن نستعيد تلك الذكرى وما جرى فيها، فإننا نؤكد على ما تحقق بفضل تلك التضحيات من استقرار أمني ووحدة مجتمعية، أثمرت عن بناء وإعمار وتنمية وتماسك اجتماعي وتحولات سياسية، أصبح معها العراق دولةً مكتملة السيادة، يحظى بمكانته التي تليق به، بوصفه بلداً مؤثراً ومساهماً في صنع الأمن والاستقرار".