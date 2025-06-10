المغرب يفتح تحقيقا في هجوم سيبراني استهدف المجلس الأعلى للقضاء

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أعلنت النيابة العامة بالمغرب، الثلاثاء، فتح تحقيق بشأن هجوم سيبراني تعرض له الموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

وقالت النيابة العامة في بيان، إنها أمرت بفتح بحث قضائي بخصوص ما تم تداوله ببعض مواقع التواصل الاجتماعي عن اختراق موقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ونشر وثيقتين إداريتين منسوبتين للمجلس، وفق وكالة الأناضول.

وأوضح البيان أن التحقيق تقوم به النيابة العامة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، دون تفاصيل أخرى.

وبحسب تقارير إعلامية مغربية، تعرض موقع تابع لوزارة العدل لهجوم سيبراني أمس الاثنين، وتم نشر بيانات قضاة وموظفين.

وفي أبريل الماضي، تعرضت البلاد لهجوم سيبراني وصفه خبراء بأنه الأكبر والأعنف منذ سنوات، أسفر عن تسريب آلاف الوثائق السرية الخاصة بوزارة التشغيل والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بحسب تقارير إعلامية محلية‪.

وتضمنت الوثائق المسربة رواتب مسئولين ومواطنين، فضلا عن حسابات بنكية ومعطيات خاصة بالتأمين الصحي لبعض الشخصيات وأماكن عملهم‪.

واتهم متحدث الحكومة مصطفى بايتاس، آنذاك «جهات معادية للبلاد» بالوقوف وراء الهجوم السيبراني، ووصفه بـ«الفعل الإجرامي».