ميناء دمياط يستقبل 3 سفن ويغادره 8 خلال 24 ساعة

استقبلت هيئة ميناء دمياط، خلال الـ24 ساعة الماضية، 3 سفن، بينما غادرته 8 سفن أخرى، وبذلك يصل إجمالي عدد السفن الراسية بالميناء إلى 22 سفينة.

وأوضح بيان أصدرته هيئة ميناء دمياط اليوم، أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 22 ألفا و544 طنًا تشمل: 11 ألفا و50 طن يوريا، و5545 طن كلينكر، و1849 طن أسمنت معبأ، و4100 طن مولاس.

وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 35 ألفا و570 طنًا تشمل: 14537 طن حديد، و4233 طن قمح، و12600 طن ذرة، و813 طن خشب زان، و3387 طن زيت طعام، بينما بلغت حركة الصادر والوارد من الحاويات 38 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3552 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 77 ألفا و384 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 17 ألفا و91 طنًا، كما غادر الميناء 3 قطارات بحمولة إجمالية 3432 طن قمح، متجهين إلى صوامع شبرا، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 1587 شاحنة.