الهلال الأحمر الفلسطيني ينشئ مستشفى ميدانيا في مواصي خان يونس لتلبية الاحتياجات الصحية العاجلة

في خطوة إنسانية استثنائية، أنشأت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني مستشفى ميدانيًا متكاملًا في منطقة المواصي غرب محافظة خان يونس، لتقديم خدمات طبية عاجلة لآلاف الأسر النازحة في واحدة من أكثر مناطق القطاع تضررًا واحتياجًا.

وبحسب ما نشرته وكالة «معا»، جاء هذا المشروع كاستجابة فورية لتدهور الأوضاع الصحية في قطاع غزة، وضمن التزام الجمعية المتواصل بتوفير الرعاية الصحية رغم تصاعد التحديات الميدانية والإنسانية الناتجة عن العدوان والحصار المستمر.

ويُعد مستشفى المواصي الميداني شريان حياة جديد للجرحى والمرضى، حيث يضم قسمًا للطوارئ، وأقسام مبيت، وغرفتي عمليات، بالإضافة إلى قسم للأشعة والمختبرات، لتوفير خدمات نوعية وشاملة للمواطنين المتضررين.

كما تعمل الجمعية على تشغيل عيادات متخصصة وتقديم الرعاية الأولية داخل المستشفى، إضافة إلى إنشاء نقطة إسعاف ثابتة لتلبية نداءات الاستغاثة الميدانية في أقرب وقت ممكن.

وأوضح عبد العزيز أبو عيشة، مدير دائرة إدارة ومواجهة الكوارث في الهلال الأحمر الفلسطيني، أن إقامة هذا المستشفى جاءت استجابة لتدهور الوضع الإنساني المتسارع، وسعيًا لتوفير بدائل فاعلة للنظام الصحي المنهار.

ويمثل هذا المستشفى امتدادًا طبيعيًا لدور الجمعية في مختلف محافظات غزة، ويعكس عمق التعاون مع المجتمع المحلي، الذي ظل شريكًا أساسيًا في تعزيز الجهود الإغاثية ودعم المبادرات الطبية الطارئة.