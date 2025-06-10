الداخلية تواصل مبادرة مأمورى أقسام ومراكز الشرطة لدعم الأسر الأكثر احتياجا

واصلت وزارة الداخلية مبادرة "مأمورى أقسام ومراكز الشرطة" لتوزيع عبوات غذائية على الأسر الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية بدوائر أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية.

ووزع مأمورى أقسام ومراكز الشرطة بمختلف مديريات الأمن عبوات غذائية على الأسر الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية، حيث أعربوا عن شكرهم وتقديرهم لوزارة الداخلية على مشاركتهم مختلف الأعياد والمناسبات.

يأتي ذلك في إطار الدور الذي تضطلع به وزارة الداخلية في المشاركة المجتمعية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين. واستمرارا للجهود التي تبذلها الأجهزة والقطاعات بوزارة الداخلية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين لاسيما تقديم أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للأسر بالمناطق الأولى بالرعاية لدعم الأهالي. وفي إطار مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية رئيس الجمهورية.