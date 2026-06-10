قال الدكتور محمد فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، إن التغيرات المناخية أدت لظاهرة الصيف المبكر وارتفاع درجات الحرار لنحو 48 درجة مئوية سابقًا.



ولفت خلال مداخلة هاتفية على برنامج «كل الأبعاد»، المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، مساء الثلاثاء، إلى انطلاق فصل الصيف رسميًا في الـ21 من يونيو الجاري، مضيفًا: «الصيف الفلكي لسا مجاس إحنا هنا في نهاية الربيع دلوقت»

وأضاف أن مصر من أقل الدول تأثر بالتغيرات المناخية، رغم شكاوى المواطنين حول ارتفاع درجات الحرارة، مؤكدًا: «دا حر الصيف».

وتطرق إلى ظاهرة إل نينيو، موضحًا أنها ظاهرة مناخية تؤثر على مناطق شرق المحيط الهادئ، بعيدًا عن مصر جغرافيًا.

واردف أن العام الجاري سيشهد ظاهرة سوبر إل نينيو، والتي ستؤدي لارتفاع درجة المحيط الهادي، مؤثرة على أوروبا وشمال إفريقيا، ومتوقعًا وصولها للقاهرة.

وتابع أن هذه الظاهرة تؤدي لتغيرات كبيرة في أنماط الطقس، موضحًا: «الصيف هيكون شديد الحرارة فيما تبقى منه يعني بتكلم على شهر 7 و8».

ونوّه إلى أن تأثير هذه الظاهرة سيمتد لفصلي الخريف والشتاء، قائلًا: «الخريف هيكون امتداد للصيف يعني احتمال ميكونش في خريف الشتاء ممكن يكون شتاء دافئ».

وأوضح التأثير السلبي لارتفاع درجات الحرارة شتاءً على المحاصيل الزراعية، معلقًا: «كل عروة ليها محاصيلها وليها احتياجتها من الجو ومن المناخ»، وقال: «دا المتوقع لو وصل امتداد الظاهرة إلى مناطق أوروبا أو شمال إفريقيا».

وأكمل: «كل السناريوهات بتقول إن ظاهرة النينو هتوصل لمناطق كتير من العالم»، مشيرًا إلى اقتصار توقعات نماذج المناخ على الفترات القريبة، ومضيفًا:«الصيف له دستور له طقوس».

ونصح المواطنين، بتجنب ارتداء الملابس الغامقة الضيقة، قصيرة الأكمام، مؤكدًا: «لازم غطاء رأس ولازم شرب سوائل كتير خلال الفترة اللي جاية».

وذكر التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على المحاصيل الزراعية، مشيرًا إلى جهود الدولة للحد من تأثيرها عبر استنباط أصناف تتحمل الحرارة، وغيرها.

أشار إلى تأثير الموجات الحارة على بعض المزروعات، منها الطماطم، الخيار، وغيرها من الخضراوات بالحقول المكشوفة، موضحًا وجود بعض الممارسات الزراعية للحد من تأثيرها، بجانب التوصيات التي يُصدرها المركز.