حسن شحاتة ينتقد مجلس إدارة الزمالك: «قاعدين على الكراسي بتعملوا إيه؟»

وجّه حسن شحاتة، المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، انتقادات حادة لمجلس إدارة نادي الزمالك، على خلفية الأزمات المتلاحقة التي يمر بها النادي، وفي مقدمتها أزمة إيقاف القيد.

وخلال ظهوره في برنامج "اللعيب في كأس العالم" عبر قناة "MBC مصر"، قال شحاتة: "ما يحدث في الزمالك لا يحدث في أي نادٍ، هناك إيقافات بالجملة وأزمات متتالية"، معربًا عن دهشته من حجم المشاكل التي تحيط بالنادي في الفترة الحالية.

وأضاف: "النادي يحتاج إلى شخص لديه القدرة المالية على الإنفاق، مثل ممدوح عباس، الذي يواصل دعم الزمالك دون ضجيج، ويتحمل الكثير دون الحديث عن استرداد ما يدفعه، لأنه يعتبر النادي بيته".

ووجّه شحاتة رسالة مباشرة إلى مجلس الإدارة، قائلًا: "الناس اللي قاعدين على الكراسي بيعملوا إيه؟ نريد أن نفهم ماذا يفعل المجلس في ظل هذه الأزمات".

وتابع: "ما أسمعه غريب جدًا، ولم أعد أفهم ما يحدث داخل الزمالك"، متسائلًا عن مصادر تمويل القضايا والأزمات المالية التي يعاني منها النادي: "هتجيبوا فلوس منين لكل هذه القضايا؟".

واختتم شحاتة تصريحاته مؤكدًا ضرورة التدخل السريع لإنقاذ النادي، قائلًا: "لابد من وجود من يدفع ويساعد في حل المشاكل، لأن الوضع الحالي غير مفهوم حتى بالنسبة لي"