 برشلونة يحسم موقفه من شراء راشفورد

استقر نادي برشلونة على عدم تفعيل بند شراء الإنجليزي ماركوس راشفورد بشكل نهائي خلال فترة الانتقالات الحالية، رغم المستويات الجيدة التي قدمها اللاعب بقميص الفريق الكتالوني خلال الموسم المنقضي.

وكان راشفورد قد انضم إلى برشلونة قادمًا من مانشستر يونايتد على سبيل الإعارة حتى نهاية يونيو الجاري، ونجح في تقديم أرقام مميزة، بعدما ساهم في 28 هدفًا ما بين التسجيل والصناعة.

ورغم امتلاك برشلونة خيار شراء اللاعب مقابل 30 مليون يورو، فإن إدارة النادي قررت عدم المضي قدمًا في تفعيل البند قبل الموعد المحدد، ما يعني عودة اللاعب إلى صفوف مانشستر يونايتد عقب انتهاء التزاماته الدولية مع منتخب إنجلترا.

وفي الوقت نفسه، لم يغلق النادي الإسباني الباب أمام استمرار راشفورد، إذ يدرس إمكانية التوصل إلى صيغة جديدة مع مانشستر يونايتد، سواء عبر تمديد الإعارة أو إعادة التفاوض على شروط الصفقة خلال الفترة المقبلة.