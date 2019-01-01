رئيس المجلس الأوروبي يهدد بإجراءات ضد تركيا بشأن أعمال التنقيب قبالة قبرص

ذكر رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، أن الاتحاد الأوروبي سيرد على أنشطة التنقيب التي تقوم بها تركيا قبالة ساحل قبرص في "تضامن كامل" مع نيقوسيا، مشيرًا إلى تهديد صدر في يونيو باتخاذ إجراء ضد أنقرة.

وكتب توسك على تويتر: "رغم أفضل نوايانا للحفاظ على علاقات جيرة جيدة مع تركيا، فإن استمرارها في التصعيد وتحديها لسيادة الدولة العضو (بالاتحاد الأوروبي) قبرص سوف يؤدي حتمًا إلى قيام التكتل بالرد بتضامن كامل".

ويشير إلى بيان أصدره قادة الاتحاد الأوروبي خلال قمتهم المعتادة في يونيو الماضي، وفيها هددوا بالرد باتخاذ "إجراءات مستهدفة" ضد أنقرة.

كانت وزارة الخارجية التركية قد أكدت في وقت سابق من اليوم الأربعاء، تمسكها بالحفاظ على حقوقها وحقوق القبارصة الأتراك الاقتصادية في شرق البحر المتوسط، وقالت إن سفينة "الفاتح" بدأت بالفعل أعمال التنقيب غربي جزيرة قبرص اعتبارًا من مطلع مايو الماضي، وأن سفينة "ياوز" انتقلت مؤخرًا إلى مشارف جزيرة قبرص للبدء بأعمال التنقيب لصالح جمهورية شمال قبرص التركية بموجب تراخيص ممنوحة لشركة النفط التركية.

وتشير تقديرات الخبراء إلى أن هناك نحو 227 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي أسفل قاع البحر بالقرب من السواحل القبرصية.