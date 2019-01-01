فنزويلا تنفي نشر قوات روسية لدعم الرئيس نيكولاس مادورو

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نفى الملحق العسكري الفنزويلي في موسكو -اليوم الأربعاء- مزاعم الجيش الأمريكي بأن روسيا نشرت قوات في فنزويلا لدعم الرئيس نيكولاس مادورو.

ونقلت وكالة انترفاكس الروسية للأنباء عن خوسيه رافائيل توريالبا بيريز القول إن هذه المزاعم "لا أساس لها" وتظهر أن الولايات المتحدة "لا تعلم تفاصيل" التعاون الدفاعي الروسي-الفنزويلي.

يُذكر أن روسيا، وهي واحدة من الحلفاء الرئيسيين للحكومة الفنزويلية التي تعصف بها المشاكل، قد اعترفت سابقا بإرسال فنيين لفنزويلا لصيانة المعدات العسكرية وفقا للاتفاقيات بين الدولتين.

وكان الأدميرال الأمريكي كريج فالر قد أخبر اللجنة العسكرية بمجلس الشيوخ أن روسيا باعت معدات عسكرية تبلغ قيمتها بنحو 9 مليارات دولار لفنزويلا خلال العقد الماضي.

وأضاف: "هناك قوات روسية ومقاولون من وزارة الدفاع، يتواجدون بالمئات في فنزويلا".

وأوضح فالر رئيس القيادة الجنوبية الأمريكية -التي تركز على أمريكا الوسطى والجنوبية-: "هؤلاء الأفراد الروس يدعمون نظام مادورو".