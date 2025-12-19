حقق الفريق الأول بالنادي الأهلي انتصارًا تاريخيًا، بالفوز أمام سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، لحساب منافسات بطولة كأس رابطة الأندية.

وتغلب النادي الأهلي بهدف دون رد على سيراميكا كليوباترا، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الجمعة، على ملعب المقاولون العرب، لحساب منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

ويعد ذلك الفوز انتصارًا تاريخيًا للنادي الأهلي، إذ هو الأول من نوعه في تاريخ مشاركات الأحمر ببطولة كأس رابطة الأندية منذ نشأتها، قبل أكثر من 5 مواسم.

واحتاج الأهلي لأن يخوض 10 مباريات في بطولة كأس رابطة الأندية من أجل أن يحقق أول انتصار له في البطولة، حيث سبق له خوض 9 مواجهات، تلقى الهزيمة في 5 منها، وتعادل في 4 آخرين.

وكانت أخر تعثرات الأهلي في بطولة كأس عاصمة مصر، الهزيمة في الجولة الأولى من دور المجموعات هذا الموسم، أمام إنبي، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء يوم الجمعة الماضي، على ملعب السلام.

ويتواجد النادي الأهلي في المجموعة الأولى من بطولة كأس عاصمة مصر، هذا الموسم، مع فرق، سيراميكا كليوباترا، وإنبي، وفاركو، وطلائع الجيش، والمقاولون العرب، وغزل المحلة.