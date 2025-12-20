أول تعليق من الشرع بعد الإلغاء الكامل لقانون قيصر المفروض على سوريا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

هنأ الرئيس السوري أحمد الشرع، شعب بلاده بقرار رفع العقوبات عن سوريا قائلا في مقطع فيديو من سفح جبل قاسيون المشرف على العاصمة دمشق: "يداً بيد نمضي نحو مستقبل يليق بشعبنا ووطننا".

وأضاف الشرع: "اليوم يومكم أيها الشعب السوري العظيم، ذهب زمن الوجع وبدأ زمن البناء".

وفي مقطع الفيديو الذي بثته الوكالة السورية للأنباء "سانا" الجمعة، تقدم الشرع بشكر خاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على "استجابته لدعوة الشعب السوري، وتقدير أعضاء الكونغرس لتضحيات الشعب السوري وتلبيتهم لدعوته برفع العقوبات عن سوريا".



كما تقدم الشرع بالشكر للرئيس التركي رجب طيب أردوغان وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقّع، في وقت سابق اليوم، قانون موازنة وزارة الدفاع لعام 2026، الذي يتضمن مادة تنص على الإلغاء الكامل لقانون "قيصر" المفروض على سوريا منذ عام 2019.

وأعلنت "فرقة العمل السورية للطوارئ" في واشنطن، أن إلغاء قانون عقوبات "قيصر"، غير مشروط.

وقالت فرقة العمل السورية للطوارئ عبر منصة "إكس"، إن "هذا الإلغاء لقانون قيصر غير مشروط ولا ينطوي على أي تهديد بإعادة فرض عقوبات لاحقة.

وأضافت أنه "لا توجد خطوات أخرى مطلوبة لإتمام الإلغاء، فقد انتهت عقوبات قيصر".